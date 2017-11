Más de 3.000 niños sirios afrontan sin hogar el invierno por los desalojos en Beirut

Save the Children ha reclamado el cese inmediato del desalojo de unos 6.000 refugiados sirios --entre ellos 3.200 niños-- que viven a las afueras de Beirut, toda vez que la orden dada por las autoridades libanesas supone dejar en la calle a estas personas en un momento especialmente delicado por la inminente llegada del invierno.

Según Save the Children, ya han abandonado sus hogares al menos 28 familias y la mayoría aún no ha encontrado un lugar alternativo donde quedarse. La organización ha explicado en un comunicado que se prepara para dar ayudas económicas a estos refugiados, que apenas pueden cubrir las necesidades más básicas de sus hijos.

"Nos dijeron que nos fuéramos porque los sirios no somos bienvenidos aquí. Tuve que mudarme antes de que me echaran porque no quería verme obligado a irme en mitad de la noche como otros", ha contado Tarek, uno de los afectados. Este refugiado ha explicado que, cuando recibió la orden de desalojo, su bebé de once meses estaba en el hospital.