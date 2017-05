El secretario de Interior de EEUU defiende el intento de Kushner de establecer un canal secreto con Rusia

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John F. Kelly, ha justificado el intento del asesor y yerno del presidente Donald Trump de establecer un canal secreto de comunicación con Rusia y ha calificado la iniciativa de "una cosa buena".

"Es normal, opino, y aceptable", ha afirmado Kelly en declaraciones a un programa de la cadena estadounidense ABC News. "Es buena cualquier fórmula para comunicarse con las personas, en particular con las organizaciones que no son particularmente amistosas con nosotros", ha argumentado.

El secretario ha rechazado la idea de que la existencia de ese canal secreto suponga un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. "Cualquier canal de comunicación, secreto o no, es bueno", ha apuntado en otra entrevista con Fox News en la que ha insinuado que no estaba al tanto de la conversación de diciembre entre Kushner y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kisliak. "No me interesa", ha apostillado.