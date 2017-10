Más de 5.000 niños han sido reunidos con sus familias desde que estalló la guerra en Sudán del Sur

Organizaciones aliadas como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save the Children han logrado reunir a más de 5.000 niños con sus familias desde que estalló la guerra civil en Sudán del Sur en diciembre de 2013, aunque aún prosiguen los trabajos para localizar a parientes de más de 10.000 menores.

El niño número 5.000 tiene 17 años y huyó de Tombura, en el estado de Equatoria Occidental. Buscó refugio en Wau, en el oeste de Bahr El Ghazal, y tras más de cuatro años solo ha podido reencontrarse con su madre, según un comunicado conjunto de Save the Children y UNICEF.

"Agradezco a las personas que me han rescatado", ha dicho el joven, que ahora quiere retomar las clases y "algún día ayudar a otros niños que sufren". Su madre ha contado que "sólo comía para seguir con vida", con la esperanza de encontrar algún día a su hijo: "Fue difícil olvidarlo porque no lo vi muerto y no lo enterré".