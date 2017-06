La ministra principal promete una reflexión y admite que su propuesta ha podido afectar en la votación

La ministra principal había pedido una nueva consulta en base al cambio de las reglas del juego que, en su opinión, supone la salida de Reino Unido de la UE, puesto que los escoceses habían respaldado mayoritariamente la continuidad en el bloque comunitario en la consulta de junio de 2016. Además, su intención era que esta segunda votación soberanista se celebrara antes de que se produjera el Brexit, algo que May había rechazado tajantemente.

La otra cara de la moneda en Escocia son los conservadores, que paradójicamente, pese a su mal resultado total, han logrado el mejor dato en 20 años, con trece escaños. La líder 'tory' escocesa, Ruth Davidson, ha coincidido con la ministra principal en que el SNP no habría sufrido tantas pérdidas "si Nicola Sturgeon no hubiera intentando forzar un no deseado segundo referéndum de independencia en marzo".