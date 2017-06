Aunque siga en Downing Street, May ha quedado tocada, frente a un Corbyn que ve esta votación solo el principio

Reino Unido protagoniza esta jornada una cita con la historia en la que decide quién está mejor capacitado para pilotar la travesía de salida de la Unión Europea, si la aspirante a la reelección, la conservadora Theresa May, cuyo "liderazgo fuerte y estable" ha quedado severamente menoscabado durante una complicada campaña, o el candidato laborista, Jeremy Corby, quien ha recuperado las esencias socialistas defendidas en sus más de 30 años de trayectoria.

Las segundas generales convocadas en dos años, tras el inesperado adelanto anunciado en abril por May, se disputan en clave de Brexit, pero lo que está en juego es una dicotomía entre las propuestas ideológicas más antagónicas presentadas al electorado en décadas. El divorcio comunitario fue la justificación, pero la difusión de los programas revolucionó la contienda y los dos atentados terroristas acaecidos en menos de dos semanas llevaron a la seguridad al punto de mira.

La coronación que Theresa May esperaba protagonizar dio paso a una carrera más disputada en la que Jeremy Corbyn acabó desafiando, al menos en las encuestas, los pronósticos que le auguraban una aniquilación. Además, siete semanas de campaña han dejado una importante conclusión ante la inminencia del arranque formal del divorcio, previsto para la semana del 19 de junio: la 'premier' no es inmune a las críticas.

Además, cualquier resultado que no implique una notable ampliación de su pírrica hegemonía de 17 diputados, objetivo último del adelanto electoral, tendría un sabor de derrota y desgastaría severamente su posición ante una UE que no tendría piedad ante una mandataria vulnerable en casa y con una autoridad sustancialmente menor de la que pensaba.

En consecuencia, a May no le sirve exclusivamente con ganar: necesita hacerlo fuera de duda, o de lo contrario, no solo daría espacio al bloque comunitario para mostrar una dureza mayor contra quien está a punto de abandonar, sino que amenaza con reabrir las heridas todavía sin cicatrizar del referéndum del pasado año.