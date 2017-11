Un representante del partido gubernamental dice que Grace Mugabe ya no está en Zimbabue

La primera dama, que aspiraba a suceder a Robert Mugabe, podría haber huido a Namibia, según la BBC

El representante de ZANU-PF en Reino Unido ha admitido que no es normal que el Ejército se haga con el poder en una democracia pero también ha subrayado que la situación actual en Zimbabue no tiene nada de normalidad. "Tenemos un presidente de 93 años, lo que no es normal, y no tenemos nuestra propia moneda", ha explicado.