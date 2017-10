Los talibán rechazan las acusaciones de Boyle sobre la violación de su esposa y asesinato de su hija

Los talibán han rechazado este domingo las acusaciones del canadiense Joshua Boyle, liberado recientemente en una operación en Pakistán cinco años después de su secuestro en Afganistán, quien denunció que los insurgentes violaron a su esposa y asesinaron a otra de sus hijas, nacida en cautividad.

"Los detenidos están en estos momentos con el enemigo y dirán cualquier cosa difamatoria a la que les obliguen", ha sostenido, recalcando que "desde que la pareja fue detenida y hasta su liberación, marido y mujer no fueron separados porque los muyahidín no querían levantar sospechas".

"Es cierto que durante la detención tuvo lugar un incidente cuando la mujer se puso enferma. La zona era remota, no había médicos, y debido a la gravedad de su estado, la mujer tuvo un aborto natural. Nadie asesinó intencionalmente al hijo de esta pareja ni nadie les violó o denigró", ha sostenido.

"Si, Dios no lo quisiera, hubiera habido un plan para ello, no habrían vuelto a casa con sus tres hijos. El enemigo no debe presentar a los muyahidín según su propia imagen, ya que la humanidad entera está avergonzada por el barbarismo inhumano de los estadounidenses contra los prisioneros en Bagram y Guantánamo", ha remachado.