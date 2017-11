Los países de la UE siguen divididos sobre dar una perspectiva clara de adhesión a socios del Este

Los gobiernos europeos han exhibido este viernes diferencias sobre la posibilidad de dar una perspectiva clara de adhesión a la Unión Europea para algunos socios del Este que como Ucrania aspiran a entrar en el bloque.

"Esto no es una cumbre de la Ampliación, ni de la adhesión", ha zanjado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre del a Asociación Oriental, que reúne a los Veintiocho y seis socios del Este -Ucrania, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Armenia--.

Juncker ha asegurado que el bloque está "desarrollando" sus relaciones con los vecinos del Este pero ha dejado claro que "la cuestión hoy no es la ampliación, no es la adhesión de Ucrania", el socio del Este que, inmerso en una guerra abierta con Rusia, más presiona para que el bloque le reconozca una perspectiva de adhesión clara.

No obstante, países como Francia y Alemania, han dejado claro que los acuerdos con la UE no implican una perspectiva de adhesión al bloque.

"No hay consenso en la UE por ahora para dar a los países del este una perspectiva de adhesión", ha explicado una fuente de alto nivel diplomática europea, que ha insistido en que la UE mantiene por ahora su posición de "reconocer las aspiraciones europeas y saludar su elección europea" tal y como se formuló en la anterior cumbre de Riga en 2015 y se incorporó en los acuerdos de asociación y libre comercio firmados con Ucrania, Georgia y Moldavia. "No se dice más, no se dice menos", ha insistido.