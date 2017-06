Los sondeos vaticinan una baja participación y una oposición que aunará solo alrededor de un centenar de escaños

La única incógnita es si los seis ministros del Gobierno de Édouard Philippe que se presentan a estas elecciones consiguen un escaño, ya que si no el primer ministro ya ha adelantado que tendrán que dejar el Ejecutivo.

Además, también está por ver qué pasa con algunos candidatos que se presentan como "mayoría presidencial" y que no forman parte de LREM pero apoyan a Macron. El caso más sonado es el del ex primer ministro socialista Manuel Valls, quien quedó primero en su circunscripción y se enfrentará a un candidato de Francia Insumisa.

Terceros en escaños, aunque no en votos, serán los socialistas, que continúan con su particular vía crucis después de que su candidato presidencial, Benoît Hamon, quedara quinto y de que su secretario general, Jean-Christophe Cambádelis, no haya pasado a segunda vuelta en las parlamentarias. El anterior partido de gobierno y sus aliados aspiran a lograr entre 20 y 30 escaños, casi diez veces menos de los 285 con que contaban en la anterior Asamblea.