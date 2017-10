El líder de la oposición de Camboya rechaza los cargos por traición presentados contra él

El líder de la oposición de Camboya, Kem Sokha, ha rechazado este lunes los cargos por traición presentados contra él, denunciando la operación en la que fue detenido en su vivienda el 3 de septiembre como una violación de su derecho a la privacidad y a su inmunidad parlamentaria.

En una carta de tres páginas publicada en su página en la red social Facebook durante la jornada, en el marco del juicio contra él, ha tildado de "completamente difamatoria" la presentación de cargos contra él por traición, según ha informado el diario local 'The Phnom Penh Post'.

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", ha recalcado Sokha.