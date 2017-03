A Donald Trump se le atraganta el 'Obamacare'

En Estados Unidos, el presidente Trump, ha recibido el primer revés en el Congreso tras tener que aplazar por falta de apoyos, la votación para sustituir la ley de Sanidad de Obama. Han sido los más radicales de entre sus propias filas los que le han puesto freno al considerar que la reforma que Trump pretende es demasiado suave. El magnate ha demostrado su debilidad entre su propio partido, tras ser humillado por sus halcones más conservadores: una treintena de republicanos agrupados en el Freedom Caucus lo que queda del Tea Party, que le han obligado a posponer la votación de anoche para derogar la reforma sanitaria justo el día del séptimo aniversario de su entrada en vigor.

La votación se ha aplazado para este viernes. A pesar de que Trump les ha amenazado con dejar la ley tal y como está, sus diputados díscolos no han dado su brazo a torcer. Ven insuficiente la propuesta del magnate y quieren una revocación absoluta de la ley de Obama.

Por si fuera poco, las concesiones que ya les ha hecho han molestado y mucho a los republicanos más moderados que no quieren dejar sin seguro médico a 14 millones de estadounidenses. Las negociaciones son frenéticas y no se descarta que la votación pueda volver a aplazarse. Trump tiene de plazo hasta el lunes. Si para entonces no logra aprobarla su gran promesa de campaña podría convertirse en su gran fracaso presidencial.