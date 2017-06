Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas a causa del tiroteo que se ha producido este miércoles en un edificio de la empresa de correos UPS en San Francisco, según ha informado el subcomisario de la Policía local, Mikail Alí.

"Estaba trabajando y de repente he oído disparos", ha contado Antonio Salic, un testigo. "He mirado por la ventana y he visto a gente salir corriendo (del edificio). Estaban heridos", ha añadido en declaraciones a la cadena CNN.