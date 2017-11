El primer ministro de Camboya desafía a EEUU a que corte de verdad toda su ayuda para las elecciones generales

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha desafiado a Estados Unidos a que haga efectivo su anuncio de cortar toda la ayuda que tenía preparada para la celebración de elecciones generales en el país asiático en 2018 después de que el mandatario disolviera al principal partido de oposición.

"Camboya no va capitular a cambio de ayuda exterior, no va a perder ni su soberanía ni su independencia", ha declarado antes de asegurar que la disolución del partido opositor no esconde un motivo político, sino que "es una decisión legal que no va a causar problema alguno al proceso del desarrollo nacional".