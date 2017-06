Al menos tres personas han resultado heridas este miércoles a causa de un tiroteo en un edificio ubicado cerca de la carretera que recorre la bahía de San Francisco.

"Estaba trabajando y de repente he oído disparos", ha contado Antonio Salic, un testigo. "He mirado por la ventana y he visto a gente salir corriendo (del edificio). Estaban heridos", ha añadido en declaraciones a la cadena CNN.