La UE a 27 pactará el proceso de selección para elegir la sede de la EMA a la que aspira Barcelona

La convocatoria a la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas apela a observar la Unión Europea "como solución, no como problema" y recalca que los retos más recientes han hecho del bloque una fuerza "más unida".

Por ello, se espera de la 'premier' británica, Theresa May, que describa la situación política tras las elecciones del 8 de junio, cuyo resultado le permitirá continuar al frente del Gobierno pero perdiendo la mayoría parlamentaria de que disfrutaba el Partido Conservador hasta entonces.

Las reglas de la UE no permiten negociar el 'Brexit' en el formato de cumbre, porque se cuenta con un marco específico para ello, en el que el excomisario Michel Barnier es el interlocutor europeo, por lo que se da por hecho que May no tendrá réplica de sus socios.