Las juventudes del partido gobernante en Zimbabue piden perdón por denigrar a las FFAA

El líder de las juventudes del partido gobernante en Zimbabue, el ZANU-PF, ha pedido perdón este miércoles por las declaraciones en las que denigró a las Fuerzas Armadas, después de que los militares hayan intervenido para zanjar la crisis política desatada por el repentino cese del vicepresidente, Emmanuel Mnangagwa.

"Fui mal asesorado para leer un documento que me entregaron (..) Desde entonces he reflexionado y, personalmente, admito que me equivoqué, junto a toda mi ejecutiva, por denigrar a esta alta institución", ha afirmado el dirigente juvenil del ZANU-PF.