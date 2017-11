Un informe avalado por la Casa Blanca atribuye a los seres humanos el cambio climático

"No hay otra explicación alternativa convincente", afirman los investigadores

Un informe elaborado por 13 agencias federales de Estados Unidos y avalado por la Casa Blanca ha concluido que los seres humanos son los principales responsables del cambio climático, en la medida en que los expertos no han encontrado otra "alternativa convincente" que justifique la subida global y prolongada de las temperaturas.

"Para el calentamiento del último siglo, no hay otra explicación alternativa convincente que esté apoyada por el conjunto de las evidencias observadas", reza el informe, que cuenta entre sus firmantes a científicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), según 'The New York Times'.