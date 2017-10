Los 18 gobernadores electos del 'chavismo' toman posesión ante la Asamblea Constituyente

El CNE insiste en que el proceso electoral fue "impecable" e insta a la comunidad internacional a "no intervenir"

Los 18 candidatos oficialistas que ganaron en las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en Venezuela han tomado posesión del cargo este miércoles ante la Asamblea Constituyente, en una ceremonia de la que se han ausentado los cinco gobernadores electos de la oposición, que no reconoce esta institución.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ya anunció, nada más conocer que la Asamblea Constituyente sería el escenario de la toma de posesión, que sus candidatos no acudirían porque la coalición opositora no reconoce este órgano por considerar que ha usurpado las funciones de otras instituciones venezolanas.

"Los gobernadores electos solo se someterán al mandato establecido en la Constitución y las leyes de la República, por tanto, nada más prestarán juramento ante Dios y los Consejos Legislativos respectivos, no ante la fraudulenta Asamblea Constituyente", ha dicho la MUD este mismo miércoles en un comunicado.

Además, la MUD no reconoce los resultados electorales porque cree que han sido manipulados por un CNE que vincula directamente al Gobierno de Nicolás Maduro. Y, en concreto, rechaza la victoria que el CNE ha concedido a Julio Noguera en Bolívar con una diferencia de 0,26 puntos porcentuales respecto al opositor Andrés Velásquez.

La jefa del CNE ha instado asimismo a los líderes internacionales a "no intervenir" en los asuntos venezolanos. "Nosotros no nos metemos en los procesos electorales de otros países, porque los respetamos, aunque no estemos de acuerdo", ha subrayado.