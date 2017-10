La gobernadora de Tokio confirma que no se presentará a las elecciones anticipadas del 22 de octubre

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha confirmado este martes que no se presentará a las elecciones previstas para el 22 de octubre como candidata de su nueva formación, Partido de la Esperanza, que busca hacerle frente al Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro, Shinzo Abe.

"Desde el principio he estado diciendo que no me presentaría", ha aseverado la exdiputada del PLD. "Estoy un cien por cien segura de que no me voy a presentar", ha añadido.