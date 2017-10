La gobernadora de Tokio emerge como el gran aliciente de las elecciones legislativas del domingo en Japón

La irrupción de Yuriko Koike podría arrebatar al primer ministro, Shinzo Abe, la supermayoría parlamentaria de la que disfruta

El caso de Koike es un poco especial porque la ex ministra de Defensa ya ha anunciado que no se presentará a las elecciones como candidata de su nueva formación. El motivo es su deseo de permanecer como gobernadora de Tokio hasta pasados los Juegos Olímpicos de 2020

"Desde el principio he estado diciendo que no me presentaría", ha aseverado la que fuera exdiputada del PLD a las órdenes de Abe. "No soy una ganadora de mayorías, pero quiero que nos hagamos con el mayor número de candidatos para poder plantar cara", ha manifestado en relación a la posible futura configuración de una cámara sin supermayoría liberaldemócrata.