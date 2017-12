La epidemia de malaria en Burundi podría contagiar a un millón de niños antes de fin de año

Hasta un millón de niños podrían contagiarse de malaria antes de Navidad en Burundi, país que atraviesa actualmente una epidemia de esta enfermedad y que vive su tercer mes seguido de lluvia estacional, según ha alertado World Vision.

Uno de ellos es Belyse Irakaza, de 11 años, quien ya ha sufrido malaria dos veces este año. "En agosto tuve dolor de cabeza, fiebre y me sentía débil. Me llevaron al centro de salud y me dijeron que era malaria. En febrero, tuve que salir de clase y me tumbaron en la hierba hasta que mis padres vinieron para llevarme a la clínica. Otra vez tenía malaria", cuenta.