El embajador británico trasmite "un mensaje de tranquilidad" a los españoles en Reino Unido ante el Brexit

El embajador británico en España, Simon Manley, ha transmitido este miércoles un "mensaje de tranquilidad" a la población española residente en Reino Unido ante el próximo proceso de salida de la Unión Europea, al tiempo que ha subrayado que su país "sale de la UE pero no de Europa".

En una rueda de prensa en la sede de la legación diplomática en Madrid, Manley ha destacado que la relación entre Reino Unido y la Unión Europea continuará siendo lo más estrecha posible. "Salimos de la Unión Europea pero no de Europa", ha asegurado. "Queremos mantener una relación lo más abierta y parecida posible a la que tenemos actualmente con nuestros socios europeos", ha añadido.

Por su parte, el consejero político de la Embajada, Simon Fairwright, ha dicho que la relación entre la UE y Reino Unido está basada en una serie de "valores comunes" que "no están condicionados al resultado de las negociaciones con el bloque europeo". "Vamos a mantener nuestra relación con la UE, simplemente son los medios de nuestra cooperación lo que va a cambiar", ha explicado.

"NO ES SÓLO LA POSTURA DE MAY"

El embajador británico en España ha defendido el discurso que dio la semana pasada en Florencia (Italia) la primera ministra británica, Theresa May, frente a quienes sostienen que cambiará su postura sobre el Brexit cuando se acerque su materialización. "Esta postura no es sólo la posición de May, es la posición del Gobierno británico al completo", ha asegurado.