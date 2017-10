El director general de la AIEA dice que Irán cumple el acuerdo nuclear y pide "basarse en los hechos"

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, ha afirmado este domingo que Irán continúa cumpliendo con su parte del acuerdo nuclear firmado en 2015, resaltando la importancia de "basarse en los hechos".

"Siempre me he basado en los hechos desde que me convertí en director general de la AIEA. A veces tengo que dar malas noticias, pero también doy buenas noticias. Es muy importante ceñirse a las reglas, y lo seguiré haciendo", ha zanjado, tal y como ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.