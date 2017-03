Los terroristas ya habían amenazado a Amberes: "Todavía estamos aquí"

Ahmet S Yayla, profesor del Departamento de Criminología, Ley y Sociedad estadounidense en la universidad 'George Mason University', investigador en el Centro Internacional de Estudio del Extremismo Violento (ICSVE) y exjefe de Policía en la brigada Antiterrorismo, divulgó las imágenes a través de su perfil de Twitter, donde afirmaba que en primer lugar habían circulado a través de la aplicación de mensajería instantánea de Telegram.

This #ISIS video "We are still here" released in a #telegram app chat room today claims that they will carry out an attack in #Belgium soon. pic.twitter.com/YVsAFFYj7d