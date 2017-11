El demócrata Al Franken se declara "avergonzado" por su comportamiento pero rechaza dimitir

El senador demócrata por el estado de Minnesota Al Franken ha rechazado este domingo la posibilidad de dimitir, si bien ha dicho sentirse "avergonzado" por su comportamiento hacia las mujeres que le han acusado de tocamientos inapropiados.

"No recuerdo esas fotografías", ha dicho, recalcando que se ha hecho "decenas de miles de fotografías" durante los últimos años. "No es algo que haría de forma intencionada", ha resaltado.

Tras ello, Franken pidió perdón por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y aseguró que se "siente fatal" por ello. "Me siento fatal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres y por eso me disculpo. Me gustaría asegurarme de que no vuelve a suceder nunca", apuntó.