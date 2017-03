Un centenar de mujeres forman una cadena humana por las víctimas de Londres

Un centenar de mujeres de diferentes nacionalidades, religiones y edades han entrelazado sus manos para formar una cadena humana por la paz durante cinco minutos en el puente de Westminster, escenario del terrible ataque terrorista que asoló a Londres hace unos días y donde fueron asesinadas cuatro personas.

Vestidas de azul, como símbolo de paz y esperanza, querían mostrar su rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas. Personas de diferentes orígenes se unieron al evento, organizado por Women's March On London tan sólo tres días después del fatídico ataque en las inmediaciones del Parlamento británico, según informa el diario británico Metro.

Muchas de las mujeres que se unieron a esta cadena humana eran musulmanas, como Ayesha Malik, de 34 años y madre de dos niños, que aseguró que "como musulmana creo que es importante mostrar solidaridad con los principios que todos queremos como los de pluralidad y diversidad".

#WeStandTogether - image via burkegurl and @LondonNaturalCo through instagram. Moving, beautiful #WestminsterAttack #WestminsterAttack pic.twitter.com/HJ1aafu3UZ