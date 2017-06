El canciller de Chile reta a Evo Morales a "no tuitear sobre Chile durante una semana"

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, ha desafiado al presidente boliviano, Evo Morales, a no publicar ningún 'tuit' relacionado con el conflicto territorial que mantienen ambos países por una salida al mar durante una semana.

Al ser preguntado sobre su reacción a este comentario, el ministro de Exteriores ha querido desafiar a Morales. "Que no tuitee respecto a Chile una semana, y si no tuitea, a los periodistas que están acá yo les pago una cena, y si no ellos me pagan una cena", ha respondido.