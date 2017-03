Aumentan a cuatro las víctimas mortales del atentado de Londres

Las familias de las cuatro víctimas mortales del atentado de Londres han quedado destrozadas. Un hombre de 75 años no ha podido superar sus heridas. La policía confirmó anoche su fallecimiento, aunque no aportó más datos de su identidad. En el hospital continúan ingresados otras 28 personas de once nacionalidades distintas. Una en estado muy grave y cinco en estado crítico. Entre ellos ella. La que cayó al Támesis. Andrea Cristea, arquitecta rumana, que acabó con los pulmones gravemente dañados. Estaba en Londres para celebrar su cumpleaños. Casi sin poder hablar, un diputado ha pedido que sea condecorado el policía que murió acuchillado. Todos tienen un buen recuerdo de Keith Palmer. No sólo sus compañeros, también muchos turistas que posaron con él y que han querido recordarle con sus fotos en la red, incluso el equipo del que era seguidor le ha rendido su homenaje. Poco después de cometerse el brutal atropello, la policía localizaba la documentación de otra de las víctimas. Era Aysha Frade. 43 años, madre de dos niñas y con doble nacionalidad. Británica y española. El otro fallecido es Kurt Cocren, estadounidense, de 54 años. Celebraba en la capital británica sus bodas de plata.