Varios heridos en Dusseldorf tras un ataque con un hacha en la estación de tren

La estación de tren de Dusseldorf, Alemania, ha sido acordonada por la policía y los trenes no están haciendo parada en la localización.

Según informa el diario alemán Bild, dos sospechosos han sido detenidos.

"Estábamos junto a la vía esperando al tren. El tren llegó y de repente alguien saltó fuera con un hacha y golpeó a la gente. Había sangre por todas partes", ha relatado un trabajador de la estación al medio local.

En la misma línea que estas informaciones, el portavoz de la policía Rainer Kerstien ha informado a The Associated Press que habría más sospechosos y se habrían dado a la fuga, algo que, no obstante, están investigando.

Según la prensa alemana, serían cinco las personas heridas, una de ellas grave, aunque --recoge Bild--, sus vídas no correrían peligro.

"NO ESTAMOS USANDO LA PALABRA 'TERROR'"

La Policía ha confirmado que ha detenido a un sospechoso que, al parecer, sería el atacante. Fuentes policiales consultadas por la prensa alemana aseguran que hay un segundo arrestado.

"No estamos usando la palabra 'terror'", ha recalcado el portavoz policial, citado por Reuters, al tiempo que ha aclarado que no había amenazas serias sobre un ataque inminente.

Alemania está en máxima alerta tras sufrir el año pasado sus primeros atentados yihadistas. El más grave tuvo lugar el 19 de diciembre contra un mercadillo navideño de Berlín. Hubo 12 muertos y decenas de heridos.