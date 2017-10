Un antiguo 'número dos' de Al Shabaab condena el atentado en Mogadiscio y dona sangre para las víctimas

Mujtar Robow, quien fuera 'número dos' de la milicia islamista somalí Al Shabaab hasta su deserción en agosto, ha condenado este lunes el atentado con camión bomba perpetrado el sábado en Mogadiscio, acercándose a donar sangre para ayudar a las víctimas.

"No vais a ir al paraíso matando a inocentes", ha indicado, según ha informado la emisora estadounidense Voice of America. "La gente que está haciendo esto debe parar. Me refiero a Al Shabaab", ha remachado.