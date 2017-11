Una antigua terrorista de la RAF pide perdón a la familia del empresario al que asesinó

La antigua terrorista de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) Silke Maier-Witt, condenada a diez años de cárcel por el secuestro y asesinato en 1977 de quien fuera en ese momento el presidente de la patronal alemana, ha pedido perdón a la familia de la víctima, según ha informado el diario 'Bild'.

"Suena muy trivial pero me gustaría en primer lugar pedir perdón. No ayuda mucho pero creo que siempre he evitado este momento", dijo Maier-Witt al encontrarse con Jörg Schleyer, según el periódico más vendido de Alemania.