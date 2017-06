Atentado de Londres: Dos personas alertaron sobre la radicalización de uno de los terroristas

Al menos dos personas alertaron con antelación a la unidad antiterrorista de la Policía británica sobre la radicalización que había sufrido en las últimas fechas, uno de los tres terroristas que perpetraron el atentado del sábado en Londres, según ha informado el diario 'The Telegraph'.

Además, una vecina del terrorista ha afirmado que contactó con la Policía de Barking después de que el hombre intentara convertir a sus hijos al islam y radicalizarlos. La identidad del terrorista no se ha difundido porque la Policía ha solicitado a los medios que se mantenga en secreto, según ' The Telegraph '.

El examigo del terrorista ha relatado que él se decidió a alertar a la Policía tras escuchar sus opiniones sobre varios atentados terroristas anteriores. Las autoridades, según estas dos personas, no tomaron medidas contra el hombre, que finalmente perpetró junto a otros dos terroristas el atentado de Londres y acabó con la vida de siete personas.

"Hablamos sobre un atentado concreto y, como la mayoría de los radicales, tenía una justificación para todo. Ese día me di cuenta de que tenía que contactar con las autoridades", ha indicado. "Solía escuchar mucho a Musa Jibril. Yo he escuchado algo de él y es muy radical. Me sorprende que sus cosas todavía estén en Internet y que sean de tan fácil acceso. Yo telefoneé a la línea telefónica antiterrorsita. Hablé con un caballero. Le conté nuestra conversación y por qué pienso que se radicalizó", ha afirmado.