Un 90% de los afganos creen que solo un proceso de paz liderado por ellos mismos podrá acabar con la guerra

Una inmensa mayoría de afganos creen que las actuales negociaciones de paz no tendrán éxito y que solo un proceso identitariamente afgano y dirigido por afganos podría poner fin a la guerra entre el Gobierno y los talibán, según muestra una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos y Regionales (CSRS).

El 90,2 por ciento de los ciudadanos encuestados considera que un proceso de paz liderado por afganos puede traer paz al país, y un 67,4 por ciento afirma que el Gobierno no tiene una voluntad real de lograr la paz y que el actual proceso no ha tenido éxito, tal y como ha publicado la cadena de televisión afgana Tolo News.

La encuesta, titulada "Paz estancada y soluciones", ha mostrado también que el 76,3 por ciento de los afganos cree que el Consejo Superior de Paz no puede desempeñar el papel de un verdadero mediador, sino que el éxito del proceso de paz depende de tener un mediador imparcial (78,8 por ciento).

Esta muestra se ha realizado en seis provincias, entre ellas Kabul, Herat, Kandahar, Balj y Kunduz. "Se han entrevistado a 2.000 personas con estudios y profesores universitarios que trabajan en instituciones de paz", ha dicho el director del CSRS, Abdul Baqi Amin. El 83,8 por ciento de los encuestados cree que la guerra actual no tiene ganador y solo puede detenerse con un proceso de paz eficaz.

El miembro de la facción político-militar Hezb e Islami Amin Karim ha declarado que la paz no llegará al país hasta que el Gobierno acepte a los talibán como parte de la sociedad de Afganistán y ponga fin al actual monopolio de poder.

Por su parte, el antiguo embajador talibán en Pakistán, el mulá Abdul Salam Zaeef, ha afirmado que la nueva estrategia de Estados Unidos para Afganistán no conducirá al país a ninguna parte y no tendrá éxito. "Las casas de los talibán han sido destruidas, sus aldeas están en ruinas y han abandonado sus hogares. Esto no ha sido algo que hayan elegido, esta guerra se les ha impuesto", ha denunciado Zaeef.