Declan Hempsey, de 19 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel por una violación después de que su víctima, una chica de 13 años, haya dado a luz a su bebé. La joven ha protagonizado un estremecedor relato ante el tribunal de South Yorks, Inglaterra: “Yo no quería ser mamá. Él me robó mi infancia y mi inocencia”.

Ante el tribunal, la niña –cuya identidad no se conoce por razones legales- ha hecho un estremecedor relato: "El año pasado, Declan tomó algo de mí y no puedo perdonarlo. Tomó mi infancia y mi inocencia . Cuando le pedí ayuda muchas veces, todo lo que hizo fue jugar a la Xbox y al fútbol con sus compañeros".



"Me costó dar la vuelta, cargaba una pesada carga. En diciembre, cambió mi vida y se desgarró mi familia. Al principio no quería ser mamá , solo quería volver a ser una chica normal y el bebé me recordaba a Declan, pero ahora lo he superado", ha narrado la joven madre.