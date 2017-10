Los 28 acuerdan preparar sanciones contra el régimen de Maduro

Los Veintiocho han acordado, a nivel de embajadores, "preparar" sanciones eventuales contra dirigentes venezolanos por la represión y la falta de progreso para avanzar en una solución pacífica en Venezuela, han avanzado fuentes diplomáticas y europeas.

Las fuentes han aclarado que "no serán sanciones sectoriales" sino "individuales" y "dirigidas" contra "todos los que tienen un papel central en la represión y en el rechazo del diálogo" con la oposición a fin de que "no afecten a la población" venezolana y han rechazado anticipar si los Veintiocho bajaran sancionar también al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como ya ha hecho Estados Unidos.

Los Veintiocho dejaron claro no obstante que no reconocerían las elecciones a la Asamblea Constituyente, boicoteadas por la oposición, y avisaron de que "la Unión Europea y sus Estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sean respetada" a través de una declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, consensuada previamente con los Veintiocho, el pasado 2 de agosto.