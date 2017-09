Zuckerberg rechaza los comentarios de Trump sobre que Facebook "siempre" estuvo contra él

El fundador y presidente ejecutivo de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, ha rechazado este miércoles los comentarios formulados durante la jornada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha indicado que la red social "siempre" estuvo contra él.

"Facebook siempre fue anti Trump. Las redes siempre han sido anti Trump, y por lo tanto 'fake news'", ha indicado en un mensaje en Twitter, criticando también a los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post' y preguntando si hubo una "conspiración".