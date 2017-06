La ONG pide no ignorar la situación del medio millón de niños refugiados sursudaneses en Uganda

El objetivo no es otro que ayudarles a contar sus historias a través de la reproducción de obras de artistas de renombre internacional como Maser (Irlanda), Seth (Francia), JR (Francia), Herakut (Alemania), Slinkachu (Reino Unido), Sandra Chevrier (Canadá) y Candy Chang (Estados Unidos).

Entre las participantes en la iniciativa está Lina, de 16 años y que huyó de Yuba, la capital, cuando su padre fue asesinado y desde agosto vive sola en Bidibidi. Ahora, inspirada por la obra 'Héroes Frágiles' de la artista canadiense Sandra Chevrier, ha pintado un autorretrato. "Me gusta mucho el mural. Cuando estaba trabajando en ello, me sentía muy feliz. No podía pensar en el pasado", ha contado a la ONG.