Venezuela acusa a la OEA de "alentar y promocionar" a líderes políticos para que rechacen el diálogo

La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado este domingo a la Organización de Estados Americanos (OEA) de "alentar y promocionar" a líderes opositores para que no participen en un diálogo político.

"La OEA no solo no condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes", ha indicado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.