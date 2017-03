United Airlines asegura a sus clientes que "los leggins son bienvenidos"

Según la compañía los trabajadores y sus familiares deben mantener unas normas de vestimenta

La aerolínea norteamericana United Airlines ha emitido un comunicado en el que asegura a sus clientes que "los leggins son bienvenidos" a bordo de sus aviones y que únicamente los trabajadores y los familiares que se beneficien de los descuentos de la compañía deben cumplir normas de vestimenta.

La compañía hace esta puntualización después de que el pasado fin de semana se viera envuelta en una polémica tras prohibir la entrada al avión a dos adolescentes y una niña de diez años por ir vestidas con leggins, según ha publicado el diario 'The Washington Post'.

Las chicas fueron obligadas a cambiarse de ropa para poder embarcar en el avión que iba de Denver a Minneapolis, según contó la fundadora de 'Moms Dead' Shannon Watts que denunció esta situación a través de su perfil de Twitter.

"¿Un agente de United no está dejando a unas chicas en 'leggins' meterse en el vuelo de Denver a Minneapolis porque la licra no está permitida?", denunciaba en la red social.

La compañía respondía a las críticas tiene el derecho a no dejar embarcar a los pasajeros que no estén debidamente vestidos como requiere la compañía. Las jóvenes viajaban con el pase especial de familiares de los empleados. Con este pase, según la compañía, debían de cumplir la política de vestimenta de la misma.

"Estos pasajeros están representando a la compañía y por eso no pueden ir con leggins, pantalones rotos, chanclas o cualquier otro artículo que permita ver su ropa interior", declaró el portavoz al 'The New York Times'. "No es que queramos que vistan de traje y corbata, queremos que vayan cómodos, pero con buen gusto", añadió.

LOS LEGGINS SON BIENVENIDOS

Por ello este lunes la aerolínea ha emitido un comunicado en el que asegura que "los leggins son bienvenidos" y que la compañía cuida la forma en que se presenta a los clientes porque "es parte de la experiencia a bordo de los vuelos".

La compañía explica que los familiares o amigos de los empleados reciben viajes aéreos gratuitos o descuentos en la aerolínea. "Al aprovechar este beneficio, todos los empleados y pasajeros son considerados representantes de United. Y al igual que la mayoría de las empresas, tenemos un código de vestimenta que le pedimos a los empleados y pasajeros a seguir", explica la compañía.

United asegura que las pasajeras expulsadas no cumplieron con el código de vestimenta en los viajes de beneficio de la compañía. "Recordamos regularmente a nuestros empleados que cuando colocan un miembro de la familia o un amigo en un vuelo gratis como pasajero de reserva, deben seguir nuestro código de vestimenta", concluye el comunicado recordando no obstante que para los clientes habituales los pantalones elásticos son bienvenidos.