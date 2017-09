Estados Unidos anuncia sanciones contra siete personas y dos empresas iraníes

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra siete individuos y dos empresas de Irán acusadas de colaborar en el desarrollo del programa nuclear iraní o de participar en ciberataques contra objetivos estadounidenses.

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha afirmado este jueves en rueda de prensa que su Gobierno sigue "revisando y desarrollando" su política en relación a Irán. "No se ha tomado ninguna decisión", ha aclarado, tras una reunión con el ministro de Exteriores iraní.

No obstante, Tillerson ha advertido de que, como Trump "ha dejado claro", Washington tendrá en cuenta "el conjunto de las amenazas, iraníes, no sólo sus capacidades nucleares", a la hora de adoptar posibles medidas. El jefe de la diplomacia norteamericana también ha señalado que la República Islámica no ha cumplido lo que se esperaba de ella tras el acuerdo de 2015.