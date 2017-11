UNICEF pide a los líderes mundiales que pacten compromisos para proteger a niños migrantes y refugiados

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha instado a los líderes mundiales a pactar compromisos para garantizar la protección y el bienestar de los niños migrantes y refugiados, en vísperas de que arranque el 4 de diciembre una reunión en Puerto Vallarta (México) sobre temas migratorios.

La organización también plantea un programa de seis puntos sobre menores migrantes que insta, en primer lugar, a "proteger contra la explotación y la violencia a los niños refugiados y migrantes, en particular a los no acompañados".Unos 200.000 niños no acompañados solicitaron asilo en alrededor de 80 países en 2015-2016.