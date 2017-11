La UE y socios del Este buscan reforzar cooperación para atajar la desinformación rusa este viernes

Varios socios del Este, especialmente Ucrania, quieren que el bloque les reconozca una perspectiva de adhesión clara

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de sus socios de la Asociación Oriental --Ucrania, Georgia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia-- esperan acordar un refuerzo de la cooperación en comunicación estratégica y atajar la desinformación de Rusia en su cumbre de este viernes en Bruselas, en la que no hay visos de avanzar en una perspectiva de la adhesión al bloque para los socios que como Ucrania aspiran a entrar en la Unión.

La UE ofreció a los seis países la posibilidad de firmar acuerdos de asociación y de libre comercio para acercarles a Europa a través de su integración progresiva en el mercado europeo a cambio de reformas democráticas y económicas, algo fuertemente contestado por Rusia, especialmente en el caso de Ucrania. "La idea no es forzarles a elegir entre nosotros y otros", insiste una fuente de alto nivel."Uno de los grandes debates como siempre, es la declaración final. A algunos de nuestros socios les gustaría ver una perspectiva muy clara (de adhesión), mientras que algunos Estados miembro no lo ven de la misma manera, al menos de forma inmediata", ha admitido el comisario de Ampliación, Johannes Hahn, este miércoles durante una conferencia en Bruselas.

"No hay consenso en la UE por ahora para dar a los países del este una perspectiva de adhesión", ha explicado una fuente de alto nivel diplomática europea, que ha insistido en que la UE mantiene por ahora su posición de "reconocer las aspiraciones europeas y saludar su elección europea" tal y como se formuló en la anterior cumbre de Riga en 2015 y se incorporó en los acuerdos de asociación y libre comercio firmados con Ucrania, Georgia y Moldavia. "No se dice más, no se dice menos", ha insistido.