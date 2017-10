La UE reitera su compromiso con el acuerdo iraní y presionará a EEUU para preservarlo

Los 28 ven el acuerdo "primordial" para la seguridad y dejar la puerta abierta a negociar con Pyongyang

Los Veintiocho han cerrado filas este lunes con el acuerdo nuclear iraní sellado en julio de 2015 y presionarán a Estados Unidos para que se preserve el acuerdo y no reintroduzcan sanciones a Irán tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de no certificar la validez del acuerdo y dejar en manos del Congreso la decisión sobre la reintroducción de las sanciones.

"Tenemos que hacer todo para mantener el acuerdo, no volver a la confrontación y no volver al riesgo militar", ha reclamado el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel a su llegada a la reunión de los jefes de la diplomacia europea, donde discutirán el futuro del acuerdo nuclear iraní.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha alertado de que la decisión de Trump "no es conforme" a lo que constata el bloque y la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) porque el acuerdo nuclear "a día de hoy es respetado" por Irán y ha avisado de que "una ruptura sería extremadamente perjudicial".

"Deseamos que la Unión Europea presione al Congreso para que el Congreso estadounidense no ponga en entredicho este acuerdo", ha subrayado el ministro galo, que ha defendido que el acuerdo nuclear iraní "es un acuerdo decisivo para la no proliferación" y "la seguridad del mundo". "Y queremos que sea respetado", ha remachado.

"No esperamos que el acuerdo se termine. Esperamos que el acuerdo sea preservado, que continúe siendo aplicado por todas las partes y esto es el compromiso europeo fuerte. No estoy considerando alternativas", ha agregado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que medió el acuerdo entre Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania e Irán. Teherán, ha recordado Mogherini, no ha incurrido en "ningún incumplimiento" de sus compromisos, según ha certificado la AIEA, con cuyo director ha hablado este lunes.