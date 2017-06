UE y China buscan dar señal de apoyo al Acuerdo de París tras retirada de EEUU en su cumbre de este viernes

La Unión Europea y China buscarán dar una señal de apoyo a la vigencia del Acuerdo de París en su cumbre de este viernes en Bruselas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado la retirada de Estados Unidos del acuerdo y su objetivo de renegociar términos "más justos" para el país.

En todo caso, la UE mantiene que no se abrirán negociaciones de un acuerdo de libre comercio hasta que no se concluya el acuerdo de protección de inversiones.

La UE también volverá a insistir a China en la necesidad de "trabajar juntos en la reducción de la sobrecapacidad" de acero después de que ambas partes acordaran en la última cumbre crear un grupo de trabajo para cooperar en este terreno e insistirá en que "no sea solo una plataforma sino una plataforma para hacer algo". No obstante, persisten las divergencias entre ambos, dado que la parte europea aspira que controlar más la producción, mientras que Pekín cree que sólo hay que hablar de las implicaciones comerciales y no de la capacidad de producción.