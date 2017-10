Tusk sugiere que Londres está a tiempo de parar el Brexit

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha sugerido este martes que el Gobierno británico está a tiempo de parar la salida de Reino Unido de la Unión Europea y ha asegurado que la UE a 27 podrá afrontar "cualquier escenario" si se mantiene unida.

"Debemos conservar la unidad sin importar la dirección de las conversaciones. La UE será capaz de afrontar cualquier escenario mientras no esté dividida", ha analizado.

En el mismo debate, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha querido subrayar que Bruselas "no está negociando de manera hostil" y ha defendido que los negociadores europeos quieren un acuerdo.

"Aquellos que no quieran un acuerdo, no son amigos de la Comisión Europea. Queremos un acuerdo justo con Reino Unido y lo tendremos", ha dicho Juncker, tajante, para afirmar después que la falta de acuerdo no forma parte de su hipótesis de "trabajo".