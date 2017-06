El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes a Londres de que no hay "tiempo que perder" en las negociaciones del 'Brexit', en una carta dirigida a Theresa May para felicitar a la 'premier' por su reelección, en unas elecciones que le han costado perder la mayoría parlamentaria.

La Unión Europea recalca así que el calendario para pactar las condiciones del divorcio no se verá alterado por los tiempos que necesite May para formar un nuevo Gobierno en minoría, ya que la cuenta atrás de dos años a contar desde el pasado marzo es una obligación legal e irrevocable (si no es por decisión unánime de los Estados miembros).