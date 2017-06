Trump expresa su apoyo al plan presentado por los republicanos en el Senado para derogar el 'Obamacare'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su apoyo al plan del Partido Republicano para derogar el 'Obamacare', desvelado este jueves en el Senado y que plantea, entre otras cuestiones, un drástico recorte en el programa Medicaid.

Sin embargo, cuatro senadores conservadores, entre ellos Rand Paul, ya han suscrito un comunicado en el que han avisado que no están "listos para votar" a favor de la iniciativa, lo que complica su aprobación.

Los demócratas sólo necesitan sumar al bando de 'no' a tres legisladores republicanos, por lo que el futuro de la iniciativa es incierto de momento.

Ambos documentos sí coinciden en la eliminación de la multa para quienes no contraten un seguro sanitario y en el fin de los castigos para empresas si no ofrecen una adecuada cobertura a sus empleados, dos símbolos de las críticas que los republicanos han llevado por bandera en estos últimos años.

Para Paul, el plan presentado este jueves "no deroga el Obamacare", en vigor desde el año 2010. "No mantiene nuestras promesas al pueblo estadounidense. Me opondré en el pleno a este texto en su forma actual, aunque estoy abierto a negociaciones", ha declarado.