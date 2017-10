Trump a la viuda de un marine muerto en combate: "Su marido sabía en lo que se metía"

Los desplantes y groserías de Donald Trump ya son coleccionables. Esta vez, los periódicos estadounidenses recogen lo que le dijo a la viuda de un marine muerto en un combate contra el EI. Los medios publican que en una llamada telefónica supuestamente de condolencia le dijo a la mujer. "Su marido sabía en lo que se metía" ("knew what he was getting into").