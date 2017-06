Trump aclara que no grabó sus conversaciones con Comey pero no descarta la existencia de "cintas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este jueves que no grabó sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey ni tiene en su poder ninguna grabación relativa a estos contactos, aunque no ha descartado que sí que existan las "cintas" a las que él mismo aludió después de cesar a Comey.

"Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones y filtraciones ilegales de información, no tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no las hice y no las tengo", ha matizado Trump en su cuenta de Twitter.