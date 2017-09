Un 'tuit' de Trump sobre el atentado de Londres genera críticas en Reino Unido

Un 'tuit' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que insinuaba que las autoridades británicas ya tenían bajo vigilancia al responsable del ataque de este viernes en el metro de Londres ha sido recibido con estupor y críticas en Reino Unido, donde hasta la primera ministra, Theresa May, ha instado a no "especular".

"No creo que ayude a nadie especular sobre una investigación en marcha", ha dicho May, al ser interrogada expresamente por un mensaje de condena divulgado en redes sociales por el mandatario norteamericano. "Como he dicho, la Policía y los servicios de seguridad están trabajando para averiguar todas las circunstancias de este cobarde ataque e identificar a los responsables", ha señalado la 'premier' británica.